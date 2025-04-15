Более 11 тыс человек посетили карусели Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю губернаторские карусели «Сказка» привлекли свыше 11,16 тыс. посетителей. Современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы, а их уникальное оформление принадлежит известному дизайнеру Денису Симачеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Карусели предназначены для досуга жителей и гостей региона и предлагают множество удобств, включая профессиональную аудиосистему и яркую иллюминацию.

Наиболее посещаемой каруселью на прошлой неделе стала карусель в Одинцово, находящаяся на Центральной площади. За неделю ее посетило 2,1 тыс. человек.

Второе место по популярности заняла карусель в городском округе Коломна, расположенная на Житной площади. Ее посетило 2 тыс. человек за тот же период. Данный аттракцион привлекает внимание как местных жителей, так и туристов благодаря своему художественному оформлению и разнообразию предложений.

Замыкает тройку лидеров карусель в Ногинске. За неделю ее посещаемость достигла 1,5 тыс. человек. Эта карусель расположена в Центральном парке, основанном в 1875 году, и предлагает разнообразные возможности для отдыха всей семьей. В парке есть аттракционы, детские площадки, батуты, а также различные развлекательные программы, включая еженедельные сеансы кино и театральные постановки. Центральный парк также предоставляет прокат сезонного инвентаря и оснащен современной системой видеонаблюдения.

В ведомстве отметили, что в регионе функционируют восемь каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году они стали важной частью досуга и развлечений для жителей и гостей Подмосковья, способствуя развитию культурной и развлекательной инфраструктуры региона. Эти аттракционы не только радуют детей, но и создают атмосферу праздника для всей семьи, укрепляя общественные связи и привлекая внимание к культурным инициативам области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.