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Более 10,8 тыс обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа за неделю

С 30 сентября по 6 октября в систему-112 Одинцовского городского округа поступило более 10,8 тыс. обращений от граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большая часть обращений — 2 999 — касалась вызова скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 1 185 раз. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 104 вызова, в газовую службу — 269.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.