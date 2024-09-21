Более 1000 участников собрал семейный фестиваль на газоне в Балашихе

Всероссийское сообщество детей и молодёжи «Движение Первых» при поддержке администрации города провели его в парке «Пехорка» 21 сентября. Среди участников — семьи из Балашихи и других городов Подмосковья, волонтеры, активисты Движения, их друзья и близкие, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Поприветствовать гостей и жителей Балашихи пришёл начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации городского округа Никита Тарасевич.

«От лица администрации города я рад приветствовать гостей фестиваля в нашем прекрасном парке „Пехорка“, в самом посещаемом парке Подмосковья. Здесь подготовлено более 20 локаций, развлекательная программа, где каждый участник сможет найти для себя что-то интересное и познавательное. И самое главное, делать это дружно, вместе, одной большой семьей. Хочу поблагодарить активистов „Движения Первых“ за то, что выбрали площадку для сегодняшнего праздника в Балашихе»! — сказал Никита Тарасевич.

Для участников фестиваля организаторы приготовили 20 интерактивных площадок, творческие и спортивные активности, выступление DJ и кавер-групп, постановку танцевального флешмоба, мастер-классы по хореографии и творчеству, аквагрим, фотозону и многое другое.

Семейный фестиваль на газоне направлен на создание единой среды для развития и многогранного отдыха, включающей в себя творческий, спортивный и развлекательный аспект для детей и родителей активных семей Московской области.

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