Более 1000 студентов Красногорка собрал форум «Мы будущее. Сила смыслов»

Студенты Красногорского колледжа приняли участие в масштабном мероприятии — форуме «Мы будущее. Сила смыслов». Это событие собрало более тысячи молодых людей из разных уголков Московской области, которые стремятся к новым знаниям и хотят активно участвовать в общественной жизни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На форуме студенты смогли пообщаться с интересными гостями, среди которых был Илья Бачурин — известный продюсер кино и телевидения, креативный продюсер Всемирного фестиваля молодёжи 2017 и директор «Москонцерта». Это дало ребятам возможность узнать больше о том, как молодые люди могут реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие общества.

Форум предоставил студентам уникальную возможность обсудить важные вопросы, связанные с их будущим. Они смогли обменяться опытом, идеями и получить новые знания. Это помогло им лучше понять, как они могут достичь своих целей и реализовать свои мечты.

Участие в таких мероприятиях не только расширяет кругозор и помогает завести новые знакомства, но и дает студентам возможность проявить себя, показать свои таланты и способности. Они могут продемонстрировать свои проекты, идеи и инициативы, которые могут быть полезны для общества.

Форум «Мы будущее. Сила смыслов» стал важным этапом в жизни студентов Красногорского колледжа. Они получили новые знания, опыт и вдохновение, которые помогут им в будущем. Это мероприятие показало, что молодые люди готовы к новым вызовам и стремятся к успеху.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.