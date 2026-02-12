сегодня в 18:07

Более 1000 детей приняли участие в фестивале «Поющее Подмосковье» в Балашихе

В Балашихе состоялся очный тур зонального этапа фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье». Мероприятие прошло 12 февраля в Доме культуры «Саввино» и собрало свыше 1000 участников из Балашихи, Реутова, Шатуры, Щелково, Электростали, Звездного городка, Богородского и Лосино-Петровского.

В фестивале участвовали победители городских конкурсов. Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян отметила, что фестиваль способствует возрождению традиций, развитию духовно-нравственных качеств и формированию художественного вкуса молодежи.

Конкурс проходил в четырех возрастных категориях. Хоровые коллективы исполнили классические и народные произведения, по два номера каждый. Выступления оценивало жюри из Балашихи и Дмитрова.

Первые места заняли коллективы из Богородского, Шатуры и два хора из Балашихи. Победители зонального этапа примут участие в финале, который пройдет в марте в Дмитрове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.