Более 100 жителей Можайского округа почтили память Неизвестного Солдата у Вечного огня

В Можайском округе 3 декабря прошла Вахта Памяти у мемориала Вечный огонь, в которой приняли участие более 100 жителей, представители духовенства, молодежь и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе в День Неизвестного Солдата у мемориала Вечный огонь состоялась торжественная Вахта Памяти. В церемонии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, военный комиссар Можайского и Рузского муниципальных округов Руслан Меладзе, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, депутаты Совета депутатов Василий Овчинников и Александр Козлов, а также священник Ярослав Ерофеев.

К мероприятию присоединились представители духовенства, молодежь, юнармейцы, волонтеры и активные жители округа. Участники почтили память павших героев минутой молчания.

Священник Ярослав Ерофеев отслужил панихиду и прочел стихотворение, посвященное подвигу Неизвестного Солдата. В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориалу. Организаторы отметили, что Вахта Памяти стала важным символом преемственности поколений и благодарности защитникам Родины.

