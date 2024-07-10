Более 100 тыс цветов высадили на центральных клумбах в Химках

В городском округе Химки специалисты завершают озеленение центральных городских клумб. Всего высадили более 100 тысяч растений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ассортименте цветов — бегонии, петуньи, пеларгонии и цинерарии.

«Озеленением мы занимаемся ежегодно. Самые первые цветы, которые мы высаживаем, — тюльпаны. Их сажаем еще осенью. Они радуют жителей с самой ранней весны. После их цветения мы высаживаем летние цветы», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Мария Кулешова.

Дизайн-проекты клумб составлены с учетом сезонных особенностей — цветение одних растений будет сменяться цветением других, создавая непрерывный цикл. После высадки за растениями обязательно ухаживают — поливают и удаляют сорняки.

Живые композиции из бегоний, петуний, календулы, тюльпанов, пеларгоний, гиацинтов, космей, бальзаминов, вьюнков и настурций появились в парках, скверах и аллеях округа. Над красотой округа ежедневно трудятся десятки сотрудников «Объединенного городского хозяйства».

Отметим, что в Химках также высадят более трех тысяч деревьев и 11,5 тысячи кустарников. Кроме того, к осени в округе появится еще 82 тысячи тюльпанов.