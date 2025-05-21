Более 100 тыс кв м газонов скошено в Истре за неделю

В Истринском муниципальном округе развернулись масштабные работы по покосу травы. Наведение порядка на газонах — традиционная сезонная задача, которая выполняется с мая по октябрь в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники МБУ «ДОДХИБ», ответственные за выполнение этих работ на муниципальных территориях, отмечают, что в течение сезона каждую территорию приходится окашивать от 7 до 9 раз, в зависимости от погодных условий и скорости роста травы.

Окос травы проводится силами муниципального предприятия на придомовых территориях, во дворах, общественных пространствах, находящихся на содержании муниципалитета, в тех местах, где высота травы превышает 20 см. Для работы используются триммеры и газонокосилки.

Только за прошедшую неделю мая было скошено более 100 тыс. кв. м территорий, и эти показатели будут расти с каждой неделей.

Работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.