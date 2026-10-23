Более 100 студентов в Воскресенске приняли участие в проектной сессии

Студенты Воскресенского колледжа 21 октября разрабатывали и защищали проекты на стратегической сессии в ДК «Химик». Участников объединили в десять команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодежный центр «Олимпиец» организовал сессию при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа. Более 100 студентов осваивали основы проектной деятельности и работали над идеями по разным направлениям.

Участников приветствовали глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, председатель совета депутатов округа Сергей Матвиенко, директор Воскресенского колледжа Алла Лунина и директор центра «Олимпиец» Андрей Баранов. Они отметили значение таких встреч для развития молодежной инициативы, активной гражданской позиции и поддержки будущих специалистов.

Наставниками команд стали кандидаты фармацевтических, биологических и ветеринарных наук, а также предприниматели. Они помогали студентам структурировать идеи, дорабатывать концепции и находить проектные решения. По итогам защиты победителям вручили дипломы и переходящие кубки.

«Они не просто учились, а пробовали себя в реальной проектной деятельности. И это первый шаг к новым возможностям, участию в региональных и федеральных проектах и реализации собственных инициатив», — отметил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Молодежь может развивать свои инициативы с помощью грантов губернатора Московской области Андрея Воробьева, конкурсов Росмолодежи и проектных школ.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.