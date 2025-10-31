Более 100 реутовчан посетили региональный фестиваль «Человек собаке друг»

На территории парка «Фабричный пруд» в Реутове при поддержке Администрации состоялся фестиваль «Человек собаке друг», участие в котором приняли более 100 жителей города. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья». Началось все с традиционного забега «Бежим вместе с хвостатым другом», организованного совместно с сообществом любителей здорового образа жизни «5 верст». Затем проект «Мосхвост», приют «Некрасовка», благотворительный фонд «Сень сотен крыльев» и Центр помощи мелким породам собак «Под крылом Ангела», а также группы передержки в рамках фестиваля представили своих подопечных на уникальной фотовыставке.

Помимо этого, провели и экспозицию «Питомцы бойцов СВО». На кадрах было запечатлено заботливое отношение военнослужащих к братьям меньшим, которые скрашивают досуг бойцов в тяжелых условиях передовой. Волонтеры организовали также развлекательную программу для посетителей фестиваля: мастер-класс по раскрашиванию деревянных фигурок животных и познавательная викторина о породах собак. Мероприятие было направлено на оказание помощи бездомных животным в поиске нового дома и хозяев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.