Более 100 рабочих мест создано в Коломне за счет открытия точек общепита

Более 100 рабочих мест дополнительно появилось в Коломне и Озерах благодаря открытию в прошлом году новых точек общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Коломна продолжает активно развиваться сфера общественного питания. За двенадцать месяцев 2024 года в Коломне открылось 17 новых заведений — это кофейни и бистро, сетевые кафе и рестораны локальных брендов, предлагающие блюда русской и международной кухни.

«Благодаря открытию в Коломне новых точек общепита в этой сфере создано 619 дополнительных посадочных мест и 115 рабочих мест. Речь идет о поварах, официантах, администраторах и других специалистах», — рассказала начальник управления экономического развития администрации городского округа Коломна Надежда Пындова.

Открытие новых заведений общественного питания положительно сказывается на экономике региона, считают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На начало 2025 года в Подмосковье зарегистрировано более 8 200 предприятий общественного питания, на которых трудятся около 60,5 тысяч человек.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.