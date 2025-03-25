Более 100 памятников и мемориалов в Химках приведут в порядок после зимы

Коммунальные службы Химок начали подготовку памятников и мемориалов к теплому сезону. В ходе масштабной весенней уборки в порядок приведут более 100 монументов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В первую очередь, специалисты коммунальных служб промывают и очищают памятники от пыли и грязи. Каждый объект осматривают на наличие сколов, фиксируют недостатки. Если дефектов не обнаружено, рабочие зачищают старую краску и наносят новое покрытие.

Благоустроят и прилегающую к монументам территорию. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уберут мусор, расчистят газоны, кронируют деревья и высадят цветы. Там, где это необходимо, отремонтируют дорожно-тропиночные сети, покрасят ограждения, установят новые малые архитектурные формы.

Наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне города.

Напомним, что городские субботники пройдут 29 марта и 5 апреля. Кроме того, 12 апреля во всех микрорайонах Химок проведут областной субботник. Адреса проведения масштабных уборок выберут сами жители.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.