Более 100 обучающих мероприятий для землепользователей провели в Москве

С начала 2026 года эксперты контрольных ведомств Москвы провели 110 открытых семинаров и вебинаров по вопросам землепользования и благоустройства. В них приняли участие свыше 12 тысяч человек, сообщает «Контроль Москвы», сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

Надзорные ведомства на постоянной основе оказывают гражданам и бизнесу правовую поддержку, помогают соблюдать требования законодательства и не допускать нарушений.

«Особое внимание мы уделяем развитию правовой среды для бизнеса в цифровом пространстве. Уже 5 лет вести дистанционную коммуникацию с органами контроля в удобном формате позволяет портал „Открытый контроль“. Мы активно модернизируем арсенал специализированных сервисов для минимизации рисков возможных нарушений — сегодня их количество превысило 20», — рассказала заместитель начальника Главного контрольного управления города Москвы Елена Клименко.

Она добавила, что благодаря такому системному подходу предприниматели могут выстраивать работу с учетом требований законодательства и уверенно ориентироваться в нормативной базе.

В ходе очных и онлайн-встреч эксперты освещают актуальные правовые вопросы, разбирают потенциальные риски и юридические аспекты при использовании объектов недвижимости. Бесплатные мероприятия регулярно проходят на площадке Госинспекции по недвижимости в Информационно-консультационном центре «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА».

Как подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, темы охватывают широкий спектр имущественно-земельных отношений: новшества в градостроительном и земельном законодательстве, правовые основы аренды и собственности, правила землепользования.

«Данные вопросы относятся преимущественно к компетенции Госинспекции по недвижимости и поэтому значительную часть обучающих мероприятий для владельцев объектов недвижимости проводят представители инспекции, также в качестве спикеров активно привлекаются ведущие эксперты смежных контрольных ведомств. Так, с начала года проведено11 совместных мероприятий: 2 — с Главным контрольным управлением города Москвы и 9 — с Объединением административно-технических инспекций города Москвы», — пояснил Иван Бобров.

Предприниматели и частные лица могут обратиться за индивидуальной консультацией в Информационно-консультационный центр «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА».