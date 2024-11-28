100 наименований продукции выпускает ООО «ФЕС-продукт» в Дмитровском округе

Самые популярные бренды кофейной и чайной продукции — «Маккофе», «Хилвей», «Петровская слобода», «Ди Торино», какао-напиток для детей «МакШоко», капучино, горячий шоколад — выпускаются на предприятии ООО «ФЕС-продукт» в Яхроме Дмитровского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На нем побывал и познакомился с производством Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа.

Экскурсию по производству провёл исполнительный директор завода Александр Цитович. Он рассказал о корпорации в целом и самом предприятии.

Компания начала свою деятельность в городе Яхрома в 2005 году. На предприятии используются самые современные технологии, что обеспечивает высокую автоматизацию и безопасность труда. Кроме того, компания строго придерживается высоких стандартов качества.

«Автоматизация производства — это, безусловно, положительный процесс. Однако она может негативно повлиять на рынок труда, вызывая сокращение занятости населения», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Александр Цитович отметил, что в компании «Фес-Продукт» такого не происходит. Если в производственный процесс внедряются автоматизация и роботизация, то высвобождающиеся сотрудники переходят на другие должности. При необходимости компания обеспечивает их обучение.

Что касается занятости, то на заводе в Яхроме трудится 500 человек, из них более четырёхсот — это жители Дмитровского округа.

Также обсудили планы на будущее. Предприятие не намерено останавливаться на достигнутом, в планах — расширение производства и увеличение мощностей.

«Мы готовы оказывать вам поддержку как крупному бизнесу. Для этого в Московской области есть ряд программ. Например, „Земля за рубль“ — чтобы строить новые производственные мощности, или же по помощи в закупке оборудования», — сказал Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.