Более 100 млн рублей выплатили семьям Подмосковья на новорожденного в сентябре

В рамках национального проекта «Демография» семьи Московской области, где недавно родился ребенок, могут оформить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочную коробку с вещами для малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Только за последний месяц выплачено на эту меру поддержки более 100 млн рублей, а всего с начала года выплату получили родители 45 тыс. детей на сумму более 900 млн рублей», — рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Как уже ранее отмечала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, чаще всего родители делают выбор в пользу денежных средств, так как эта выплата помогает в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются.

Регистрируя рождение ребенка у сотрудников подмосковного ЗАГСа в роддоме или перинатальном центре можно сразу оформить выплату или получить готовый набор.

С августа возможность оформить малыша в медицинском учреждении появилась и у рожениц Московского областного НИИ акушерства и гинекологии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.