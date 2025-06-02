Более 100 кузнецов собрались в Павловском Посаде, чтобы показать свое мастерство

19-й Международный фестиваль кузнечного искусства прошел 1 июня в деревне Бывалино Павлово-Посадского городского округа. В этом году более 100 уникальных мастеров кузнечного дела, глиняной лепки и декоративно-прикладного искусства приехали в округ из различных регионов России, в том числе из ДНР и ЛНР, а также из далекой Кубы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это поистине вдохновляет и подтверждает высокий статус нашего фестиваля, как международной площадки для обмена опытом и творческими идеями. Особо хотелось бы отметить кузнеца Алексея Кривелева из Елабуги, который вот уже 19 лет приезжает на Павлово-Посадскую землю, чтобы принять участие в нашем празднике и радовать гостей своим мастерством», — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Важную роль в программе фестиваля занимает и духовная составляющая. Мероприятие проходит рядом с Никитским Бывалинским женским монастырем, где для всех желающих открыты двери для поклонения святым мощам и посещения божественной литургии.

В День защиты детей на большой площадке десятки кузнецов продемонстрировали искусство владения своим ремеслом, позволив гостям фестиваля не только познакомиться с уникальной техникой ковки, но и приобрести авторские кованые изделия. Кроме того, каждый мог попробовать свои силы в разнообразных мастер-классах: по колокольному звону, искусству владения шашкой, а также прокатиться верхом на лошадях.

«Выражаю искреннюю благодарность организаторам фестиваля и всем мастерам за их труд, энтузиазм и преданность своему делу. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, вдохновения и новых творческих побед», — отметил Денис Семенов.

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