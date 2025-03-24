Более 100 юношей и девушек из Подмосковья получили паспорта РФ за неделю

В 14 округах Подмосковья прошли торжественные церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Праздничную атмосферу для 118 подростков создали в городских и муниципальных округах Мытищи, Щелково, Коломна, Серебряные пруды, Котельники, Одинцово, Люберцы, Звездный городок, Красногорск, Лобня, Пушкино, Руза, Ступино, Черноголовка.

Напомним, в Подмосковье у граждан, которым исполнилось 14 лет, есть возможность получить свой первый документ, удостоверяющий личность, в торжественной обстановке. Для этого при оформлении заявления достаточно сообщить о своем желании специалисту МФЦ, который принимает документы.

Подать онлайн-заявление на замену паспорта гражданина РФ можно самостоятельно через единый портал госуслуг или обратиться к консультантам цифровой зоны центра «Мои Документы».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.