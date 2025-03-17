Более 100 долголетов Подмосковья поучаствовали в проекте «Народный Хоккей 55+»

В Дмитрове прошел социально-спортивный проект «Народный хоккей 55+». Мероприятие объединило более 100 участников программы «Активное долголетие» из Лобни, Клина, Долгопрудного, Дубны и Дмитрова, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Для гостей спортивного праздника было организовано катание на коньках. А затем перед участниками выступили юные фигуристы.

После торжественного открытия проекта «Народный хоккей 55+» состоялись товарищеские хоккейные матчи. Из года в год растет количество команд-участниц, а также городов, принимающих игры хоккеистов старшего поколения.

В этом году на дмитровской ледовой арене сошлись ветераны Дмитровского, Наро-Фоминского, Сергиево-Посадского и Клинского хоккея.

Все участники мероприятия получили заряд бодрости и увезли с собой новые, яркие впечатления.

«Такие мероприятия очень объединяют людей старшего поколения. Участвуя в программе «Активное долголетие» никто не чувствует себя одиноким или ненужным. Мы находим друзей по интересам, единомышленников и новые увлечения», — поделилась своими впечатлениями участник программы «Активное долголетие» Нина Морозова.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.