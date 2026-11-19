Более 100 человек сдали пробный ОГЭ в Люберцах

Родители девятиклассников, депутаты и волонтеры — более 100 человек — 18 ноября приняли участие в акции «ОГЭ для родителей» в школе № 27 в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции «ОГЭ для родителей» попробовали свои силы в условиях, максимально приближенных к реальному экзамену. К акции в школе № 27 присоединились родители девятиклассников, депутаты и волонтеры «Молодой Гвардии Единой России».

«В этом году родителям предлагаются для сдачи экзамены по математике или русскому языку. Они прошли все основные этапы: вход в пункт проведения экзаменов, прослушивание инструктажа, заполнение бланков и решение заданий», — отметила начальник управления образованием Виктория Бунтина.

После экзамена родители задали вопросы специалистам, обсудили свои переживания и получили консультации школьного психолога по подготовке детей к испытаниям.

Акция знакомит родителей с процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ, помогает семьям снизить тревожность и поддержать выпускников во время подготовки к экзаменам.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.