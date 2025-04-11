Более 100 человек написали «Тотальный диктант» в аэропорту «Домодедово»

На территории аэропорта «Домодедово» прошла 8-я акция «Тотальный диктант». С каждым годом количество участников увеличивается. На этот раз проверили свои знания более 100 человек, сообщает пресс-служба администрации округа Домодедово.

Автор «Тотального диктанта» — Марина Москвина подготовила для участников рассказ про путешествия, а именно о морском походе в Арктику. Свое произведение она посвятила миру и взаимопониманию между людьми разных национальностей. Символично, что одна из площадок написания — это аэропорт. Воздушная гавань стала не просто перевозочным пунктом, а также новой точкой притяжения.

Принять участие в диктанте могут все, кто хочет узнать свой уровень грамотности и улучшить знания русского языка.

Участники готовились еще до начала акции. Некоторые из-за волнения пересели даже на последние ряды. Однако у людей есть интерес и несмотря на свои внутренние переживания, они идут и не боятся получить двойку за диктант.

«Просто хочется свои знания проверить, вспомнить школьные года так сказать, проверить орфографию, уровень знаний», — сказал сотрудник аэропорта Домодедово Олег Шалудков.

А после диктанта телеведущая и диктатор «Тотального диктанта» Арина Шарапова дала несколько рекомендаций, как улучшить свой уровень русского языка до следующей акции.

«Первое — надо читать много книг. Второе, запоминать как расставляются точки, тире, телеграфные и так далее. В-третьих, ходить на какие-нибудь занятия по русскому языку», — телеведущая, общественный деятель, диктатор «Тотального диктанта» Арина Шарапова.

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