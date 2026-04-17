Более 10 тыс жителей Подмосковья получили помощь в декаду милосердия

Декада милосердия прошла в Подмосковье с 1 по 15 апреля 2026 года и объединила свыше 1000 волонтеров. Более 10 тысяч пожилых людей и инвалидов получили бытовую и гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Акцию приурочили к празднованию Светлого Христова Воскресения. В городских округах региона поддержку оказали одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям в трудной жизненной ситуации. К работе подключились сотрудники комплексных центров соцобслуживания, «серебряные волонтеры» и молодежь.

«Каждая цифра в нашей работе — это чья-то жизнь, которую мы стараемся сделать лучше. За эти две недели более 10 тысяч пожилых жителей и инвалидов почувствовали, что они не одиноки», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Ключевыми стали акции «Чистый дом», «Чистый двор» и «Чистые окна». Добровольцы помогали с уборкой квартир и придомовых территорий после зимы. В Ступине поддержку получили 400 одиноких жителей, в Одинцове волонтеры навестили ветеранов, блокадницу и тружеников тыла. В Орехово-Зуеве в рамках акции «Дело доброе» собрали более 300 кг продуктов и товаров первой необходимости.

В социальных центрах также продолжили пошив белья, изготовление госпитальных подушек и отправку гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.