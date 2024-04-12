Более 10 тыс столичных семей присоединились к волонтерским проектам

Свыше 10 тыс. семей стали участниками столичных волонтерских проектов за минувшие 10 лет, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других событий, поддерживали приюты для животных», — заявила Сергунина.

Согласно исследованию «Мосволонтера», родственники или друзья пригласили около 1/3 москвичей впервые поучаствовать в добровольческих программах. Для некоторых волонтерство переросло в семейное дело.

Дети и добровольческая деятельность

Фото - © Пресс-служба КОСиМП

История москвички Ульяны Захаровой — пример того, как дети могут вдохновить родных стать добровольцами. Ее дочь Варвара создавала учебный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». Получилось так, что мама вместе с дочкой изучала информацию о бездомных животных, они вместе ездили в приюты, собирали корма и лекарства.

После этого члены семьи стали зооволонтерами, вступив в команду проекта «Погуляй собаку». Из приюта они взяли собаку Молли.

Спортивная семья

Фото - © Пресс-служба КОСиМП

Жительница столицы Ленара Яфарова впервые волонтерила на Кубке мира по спортивной ходьбе в 2012 году. Через несколько лет муж Дамир привлек ее к организации субботних пробежек — стартов «5 верст».

Дети семейной пары также вовлечены в процесс. Они указывают бегунам дорогу, подбадривают, встречают на финише, а иногда и сами выходят на дистанции.

Яфаровы принимают участие и в других программах. Например, занимаются сбором школьных принадлежностей и вещей для детдомов и больниц.

Экологическое волонтерство

Фото - © Пресс-служба КОСиМП

Горожанке Юлии Ивановой удалось привлечь к волонтерству не только своих родных, но и соседей. В 2019 она стала организатором первой районной акции по раздельному сбору отходов. Теперь такие акции проходят раз в 3 недели.

Иванова по образованию экономист, но сейчас получает знания в сфере экологии. Ей во всем помогает старший сын Кирилл.

Помимо экоакций, в ЖК, где проживает женщина, дважды в год проводят сбор вещей для детского и взрослого хосписов, кормов для животных из приюта. Еще традиционно проходят «Зеленые фестивали», где можно обменяться домашними растениями.

Волонтеры-спасатели

Фото - © Пресс-служба КОСиМП

Тимофей Красанов с 2018 года занимается пожарно-спасательным волонтерством. Позднее к нему присоединилась невеста Арина Сулейманова. На счету Красанова более 600 выездов, а у Сулеймановой — 150.

Кроме того, молодые люди в составе отделения Поискового движения России участвуют в экспедициях по поиску без вести пропавших героев ВОВ.

В этом году в честь десятилетия «Мосволонтера» в мегаполисе состоится серия событий в семейной тематике. Полезные акции и праздники пройдут в центрах «Доброе место».

Подробнее о волонтерстве и его направлениях можно узнать на сайте ресурсного центра.