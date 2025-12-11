Более 10 предприятий Подмосковья оптимизируют работу с новыми цифровыми решениями

Московская область активно цифровизирует агропромышленный комплекс и внедряет технологии роботизации и искусственного интеллекта в реальную работу предприятий. От управления теплицами до выпуска колбасных изделий и анализа эмоций потребителей — современные решения уже помогают производителям повышать эффективность и качество продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве, что более десятка предприятий региона оптимизируют процессы с помощью цифровых решений нового поколения. Например, на заводе «Черкизово-Кашира» полностью автоматизировано производство колбас. Все этапы — от приемки сырья до выпуска готовой продукции — выполняют роботы, которыми управляют IT-специалисты и инженеры. Вместе с административным персоналом на заводе работают менее 200 человек. На предприятии «Сыровар» в Дмитровском округе роботы следят за созреванием сыра, на «Истринской сыроварне» — переворачивают и зачищают головки, после чего возвращают их на стеллажи. Такое решение заменяет труд около 30 человек.

В тепличном секторе сразу несколько подмосковных предприятий — ТК «Подмосковье», «Агрокультура Групп» и «Луховицкие овощи», используют системы автоматического управления климатом. Кроме этого, в тепличном комплексе «Подмосковье» применяется цифровая платформа «Эковижн» для управления процессами — от планирования и распределения задач до контроля качества и аналитики. Благодаря ей компания смогла вдвое сократить потери урожая и увеличить объем производства на 30 тонн овощей с гектара в год.

Современное оборудование помогает и в переработке. На мясокомбинате «Павловская Слобода» оборудование автоматически формирует колбасные батоны и контролирует их массу. На кондитерской фабрике «ПОБЕДА» в Егорьевске используется ИИ для создания стандартных операционных процедур, контроля качества и выбраковки продуктов. Для обучения роботов, которые заменяют людей на трудоемких операциях, переобучение прошли 68 сотрудников, которые получили переквалификацию и стали операторами новых автоматизированных линий.

В ведомстве отметили, что цифровые технологии повышают эффективность производств, безопасность и качество продукции. Это позволяет увеличивать объемы выпуска, снижать потери и сокращать издержки предприятий, укрепляя продовольственную безопасность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.