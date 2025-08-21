Более 10 новых учителей пополнят ряды педагогов Лыткарино в новом учебном году

С начала учебного года в школы выйдут новые учителя начальных классов, географии, русского языка и литературы, английского и других предметов. Учителям, впервые устраивающимся в лыткаринские школы, выплачивается единовременная сумма 100 тысяч рублей. Также компенсируются расходы на проезд. Предусмотрены дополнительные выплаты за особые условия работы и достижения.

«Проект „Единой России“ „Новая школа“ нацелен на поддержку и защиту прав педагогов. В рамках него действуют различные меры поддержки. Отдельным категориям учителей-предметников, не имеющим в собственности у себя или членов семьи жилья в Московской области, выплачивается ежемесячная компенсация за аренду в размере 25 тысяч рублей. Также учителя могут воспользоваться программой социальной ипотеки, при которой государство вносит 50% первоначального взноса, а педагог в течение последующих10 лет ежемесячно получает компенсацию выплат по ипотечному кредиту», — рассказала муниципальный координатор партийного проекта «Новая школа», муниципальный депутат Ольга Фесенко.

В округе также развивают целевое обучение, чтобы готовить будущие кадры. В этом году к коллективу присоединится Александра Голованова — выпускница гимназии № 4. Она возвращается в родную школу как преподаватель русского языка и литературы.

«Выбор моей родной гимназии № 4 был неслучайным. Я проучилась здесь 11 лет, и мне очень нравится атмосфера школы, коллектив учителей и директор. Решение стать педагогом созрело давно: еще в детстве я любила играть „в школу“ с игрушками и бабушкой, позже помогала брату с учебой. А когда в институте начала заниматься репетиторством, окончательно поняла: мне нравится преподавать и видеть успехи учеников», — делится Александра.

В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях Лыткаринозачислено 6756 учащихся, 626 из них — первоклассники, а в дошкольные отделения — 2483 воспитанника. Обучать юных лыткаринцев будут 553 педагога общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

По Народной программе «Единой России» в дошкольных отделениях и школах в Лыткарине обновятся кровли, пищеблоки, спортивные и музыкальные залы, входные группы. Общая стоимость работ на 13 объектах составила более 44 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.