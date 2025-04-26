Более 10 000 жителей Реутова вышли на общегородской субботник

В Реутове прошли масштабные весенние субботники, в которых приняли участие более 10 000 горожан. Традиция объединила жителей, представителей администрации и депутатов для благоустройства городских территорий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главной площадкой стал «Центральный парк» городского округа, где глава Реутова Филипп Науменко вместе с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым высадили новые деревья. Напомним, что в ближайшие два года парк ждет реконструкция.

«В течение двух лет проведем здесь масштабную реконструкцию, сделаем общественное пространство уютным, современным и многофункциональным», — написал глава Реутова в своем ТГ-канале.

Субботник охватил весь город. Благодаря усилиям тысяч реутовчан улицы и парки заметно преобразились: появились свежие посадки, обновленные скамейки и чистые дорожки. Теперь город с новыми силами готовится к летнему сезону, а традиция субботников вновь доказала — вместе мы можем сделать Реутов еще комфортнее и красивее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.