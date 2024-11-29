Более 1 тысячи компаний участвует в Московской неделе интерьера и дизайна

На ВДНХ более 1 тыс. компаний представили свою продукцию в рамках Московской недели интерьера и дизайна, передает корреспондент РИАМО.

«Инновации созданы, чтобы делать быт человека красивее и удобнее. Инновации — это то, что вокруг нас, проникло в наш дом, на витрины и фасады зданий. Это уже часть нашей ежедневной жизни, в том числе и бытовой. Наш стенд, представленный здесь, как раз это показывает», — рассказала об экспозиции стенда заместитель генерального директора Московского инновационного кластера Ольга Романец.

Она уточнила, что на их стенде наглядно представлены варианты фасадов зданий и витрин с помощью инновационных решений и технологий. Наглядный тому пример — LED-экран сферической формы, а также художественные инсталляции. На стенде можно увидеть работы студентов МИСИС.

На стенде представлена работа художницы Марии Саакян. Она загрузила в нейросеть предметы народных промыслов. Искусственный интеллект научился подражать этим стилям.

Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/Инфографика РИАМО

«А для дома у нас представлены различные климатические системы. Например, „зеленая стена“ — это просто зелень, в нее встроены системы, которое увлажняют и очищают воздух. Не обошлось без мебели, тут у нас представлена мебель из переработанной бумаги и картона. Есть еще прекрасный кинетический стол, произведенный в Москве», — рассказала Ольга Романец.

Советник Московской недели интерьера и дизайна, дизайнер, декоратор и искусствовед Наталья Преображенская отметила, что в этом году на выставке представлено более 1 тыс. компаний из 17 стран мира.

«В этот раз на выставке большое количество производителей из Москвы и области представлены на стендах. Для профессионального сообщества это большой шаг вперед, так как они обмениваются не только опытом, но еще и впечатлениями, новым прочтением компаний. В этом и есть смысл таких выставок», — считает Наталья Преображенская.

V Московская неделя интерьера и дизайна продлится по 2 декабря.