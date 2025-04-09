Более 1 тыс заявок подано на участие в программе «Герои Подмосковья»

В Московской области активно развивается программа «Герои Подмосковья», созданная как продолжение федерального проекта «Время героев». Уже более 1 тыс. человек подали заявки на участие — среди них есть не только мужчины, но и женщины, проявившие мужество и лидерские качества в ходе службы. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Особое внимание привлекает состав участников: в числе заявившихся есть офицеры с высокими званиями — вплоть до полковников и генералов, а также награжденные высокими государственными наградами: Орденом Мужества и Георгиевским крестом, медалями «За отвагу», медалью Жукова, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Впечатляет и география участников: на сегодняшний день заявки поступили из 28 субъектов России, включая Москву, Санкт-Петербург, ДНР, ЛНР, Запорожскую область. Это подчеркивает масштаб и значимость инициативы, а также подтверждает высокий интерес к служению на благо региона в новых качествах — в органах власти, госсекторе и управленческой сфере.

Программа ориентирована на участников специальной военной операции с высшим образованием и управленческим опытом. Для тех, кто все еще находится в зоне СВО, предусмотрена возможность отложенного старта обучения.

С сентября 2025 года участники начнут обучение по специально разработанному курсу в партнерстве с ВШГУ РАНХиГС. За каждым будет закреплен наставник из числа руководителей Московской области, который будет сопровождать и после начала работы.

Проект не только открывает новые карьерные горизонты для героев, но и укрепляет кадровую основу региона, формируя команду профессионалов с реальным опытом ответственности и служения Родине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.