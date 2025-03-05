Более 1 тыс выпускников Подольска написали тренировочный экзамен по биологии

В Подольске более 1 тысячи одиннадцатиклассников написали первое в этом году Всероссийское тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по биологии и информатике. Для этого комитет по образованию администрации округа задействовал 13 пунктов проведения экзаменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время тренировки отрабатывают организационные процедуры при проведении реального экзамена с применением технологии передачи экзаменационных материалов с помощью интернета. Также тренируются оперативно печатать и сканировать материалы в аудиториях пунктов проведения ЕГЭ. В ходе тренировки была протестирована работа системы видеонаблюдения на ЕГЭ.

Результаты школьники узнают не позднее 18 марта. Они не повлияют на итоговые оценки.

Следующее всероссийское тренировочное мероприятие в Подольске запланировано на 14 мая. Его проведут по английскому и русскому языкам, а также по информатике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.