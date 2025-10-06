Более 1 тыс участников собрала научная конференция о старообрядчестве в Серпухове

4 и 5 октября в Серпуховском историко-художественном музее проходила IX научно-практическая конференция Серпуховского историко-художественного музея «От Морозовой до Мараевой. Роль женщины в старообрядчестве». Мероприятие собрало более 1 тыс. участников в онлайн и оффлайн форматах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Тема конференции этого года имеет важное научное, культурное и социальное значение, она приурочена к 350-летию мученической смерти боярыни Феодосии Прокофьевны Морозовой и ее союзниц, а также к 180-летию со дня рождения Анны Васильевны Мараевой — серпуховской купчихи первой гильдии, видной деятельницы старообрядчества, благотворителя и коллекционера, хозяйки особняка, в котором сейчас располагается Серпуховский музей и основоположницы его коллекции.

В галерее «Каретный сарай» собрались порядка 60 участников, еще более тысячи человек смотрели конференцию онлайн. Диапазон участников широкий: Москва, Московская и Калужская области, Санкт-Петербург, Киров и Астрахань.

К конференции были подготовлены 32 доклада, 26 из которых были заслушаны во время мероприятия. Два доклада были представлены онлайн.

Оба дня конференции транслировались онлайн на RuTube канале музея, а также на странице музея во ВКонтакте.

Все доклады войдут в сборник конференции, который будет опубликован на странице конференции https://npk.serpuhov-museum.ru/.

Научные конференции в Серпуховском музее проходят раз в два года и неизменно пользуются высоким интересом. Музей всегда уделяет особое внимание подбору темы, ее актуальности в историческом и современном контексте.

Научно-практическая конференция прошла при содействии Благотворительного фонда Преображенского Старообрядческого монастыря города Москвы и Ферапонтовского общества сохранения и изучения памятников древнерусского искусства.

