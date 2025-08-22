Более 1 тыс россиян приняли участие в акции «Парад регионов» в Чебоксарах

В Чебоксарах более 1 тыс. россиян приняли участие в акции «Парад регионов», которая стала ярким символом единства, патриотизма и гордости за судьбу Отечества, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей России.

Событие организованно ФАДН России при поддержке правительства Чувашской Республики в рамках ежегодного окружного форума «Многонациональная Россия».

Участники парада пронесли по Красной площади Чебоксах 100-метровый триколор и флаги 89 субъектов страны. В шествии приняли участие региональная молодежь, общественники, волонтеры, а также деятели политики, культуры и спорта, герои СВО и их семьи.

Принял участие в акции и глава Чувашии Олег Николаев, который с гордостью пронес флаг республики.

«Сегодняшний день — это праздник единства и силы нашей многонациональной Родины. Торжественный вынос флага России на Красную площадь Чебоксар — это не только дань уважения государственному символу, но и знак нашей общей ответственности за сохранение общественного согласия, стабильности и мира в стране», — сказал Николаев.