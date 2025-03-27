Более 1 тыс очных площадок в Подмосковье откроют для проведения «Диктанта Победы»

На заседании Президиума регионального политсовета «Единой России», которое состоялось в четверг, секретарь Московского областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов дал ряд поручений в связи с проведением ежегодной патриотической акции «Диктант Победы». Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия».

По его словам, достойно подготовиться и провести мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, важнейшая задача для партийного актива.

«Вопрос сохранения и бережного отношения к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны имеет принципиальное значение для России. Прошу особое внимание уделить качественной организации в муниципалитетах нашей традиционной международной акции „Диктант Победы“. Тестирование на знание истории нашего Отечества пройдет 25 апреля по всей стране и в 80 странах мира. Региональное отделение планирует организовать свыше 1 тысячи площадок в Подмосковье, в том числе 9 уникальных», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в регионе площадки проведения Диктанта будут располагаться в школах, вузах и ссузах, министерствах и ведомствах, библиотеках и дворцах культуры.

Уникальными площадками в этом году станут: Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» и учебно-патриотический центр «Авангард» парка «Патриот», Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Государственный Военно-Технический Музей, Российский университет кооперации, «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник», Перемиловская высота, «Региональное отделении Росгвардии» и аэропорт «Шереметьево».

В прошлом году тестирование прошли свыше 60 тыс. жителей Московской области.

«Мы ожидаем, что к патриотической акции в этом году присоединятся десятки тысяч жителей и гостей региона. География растет, интерес и вовлеченность граждан повышается, что не может не радовать. „Диктант Победы“ — это не только проверка знаний истории, но и выражение уважения уходящему поколению ветеранов. Принять участие в Диктанте может любой желающий вне зависимости от возраста, придя лично на одну из площадок проведения акции или заочно, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. Отмечу, что ежегодно в числе федеральных победителей тестирования — участники из Подмосковья», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.