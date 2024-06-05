Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:56

Более 1 тыс надписей и рисунков выявили на фасадах домов Подмосковья с начала года

С начала года инспекторы ГУСТ Подмосковья устранили более 1 тыс. несанкционированных надписей по всему Подмосковью. Наибольшее количество антивандальных работ реализовано в городских округах Химки, Люберцы и Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Любые надписи, рисунки и реклама на фасадах являются нарушением закона и правил общественного порядка.

Коммунальные службы региона активно борются с вандализмом, удаляя нежелательные элементы.

«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей — ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.