Более 1 тыс человек приняли участие в танцевальном флешмобе в Ленинском округе

Самый титулованный в Ленинском округе и Подмосковье танцевально-спортивный клуб отметил свое 20-летие масштабным танцевальным флешмобом, в котором приняли участие порядка 1 000 юных танцоров и их родителей из всех филиалов «Звездного вальса». Мероприятие состоялось на стадионе «Металлург» в Видном. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На футбольном поле стадиона «Металлург» в видном свыше 1 000 человек выстроились в эмблему «Звездного вальса», заключенную в сердце, и все вместе исполнили отрепетированные заранее танцевальные движения под гимн своего танцевально-спортивного клуба.

«В апреле исполнилось 20 лет, как мы живем, работаем, учимся в Ленинском округе. За это время тренеры, дети и их родители стали одной большой семьей. Этот флешмоб направлен на популяризацию танцевального спорта и семейных ценностей, а также символизирует единение: семьи наших воспитанников объединившись, образовали большую семью «Звездного вальса», — приводятся в сообщении слова руководителя клуба Игоря Турукина.

На счету коллектива — три победы на Чемпионате России по танцевальному спорту и шесть — на Чемпионате Москвы. За 20 лет работы тренеры клуба подготовили более 3 тысяч спортсменов. Сейчас у «Звездного вальса» 28 филиалов в округе и за его пределами, а первые воспитанники, которые были когда-то начинающими танцорами, сами становятся педагогами.

«24-25 мая во дворце спорта «Видное» состоится один из самых крупных в России турниров по танцевальному спорту. Мы являемся его организаторами уже в 15-й раз. Последние три года мероприятие бьет рекорды по количеству участников», — добавил Турукин.

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