Более 1 тыс человек приняли участие в субботнике у реки Химка

Глава Химок Дмитрий Волошин принял участие в масштабном общеобластном субботнике. Центральную локацию выбрали с учетом пожеланий жителей — привели в порядок берег реки Химка, которая дала название городу.

«Вместе с сотнями химчан убрали повалившиеся деревья, сухостой, мусор — было много пластика, покрышки. Всего для уборки в рамках субботника выбрали 50 локаций. Это дворы, общественные пространства, скверы, также Химкинский лесопарк. Везде была организована выдача инвентаря», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

К уборке вблизи реки Химка присоединились также двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, депутат Мособлдумы Михаил Раев, волонтеры, активисты «Единой России», депутаты местного Совета и, конечно, жители — всего более 1 тыс. человек. Для всех участников была организована выдача инвентаря, работала полевая кухня.

«Для меня это было важное событие, так как я живу в шаговой доступности от парка и очень много времени провожу здесь со своей семьей», — отметила Яна Егорян.

В этом году субботник проходит одновременно с региональной акцией «День добрых дел», которая организована по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для школьников. Так, ребята высадили на территории парка «Два берега» саженцы липы.

Субботник прошел во всех микрорайонах Химок. Активное участие приняли также сотрудники предприятий муниципалитета.

«Для нашего коллектива было важно присоединиться к такому масштабному субботнику. Более 30 человек вышли на уборку округа. Хотим сделать Химки еще чище и приятнее для всех жителей и гостей», — сказала руководитель отдела сбыта ТСК «Мосэнерго» Любовь Светикова.

По итогам субботника на центральной локации вблизи реки Химка собрали более 1 тыс. мешков мусора. Поваленные деревья распилили и переработали в щепу, которую уложили на дорожках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.