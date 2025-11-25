Более 1 800 проб воды исследовали в Балашихе с сентября

Специалисты испытательной лаборатории Балашихинских коммунальных систем обеспечивают контроль за качеством питьевой воды в округе. Всего с сентября 2025 года был проведен анализ 1 841 пробы, отобранной из разных точек водоподготовки и распределения, сообщает пресс-служба администрации округа.

1 450 проб отбирались из распределительной сети, 356 проб — из резервуаров чистой воды и 35 проб — из скважин. Такой многоуровневый контроль позволяет отслеживать качество воды на всей цепочке — от источника до крана потребителя.

Испытательная лаборатория Балашихинских коммунальных систем оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить химический и микробиологический анализ питьевой воды, а также анализ сточных вод. Вся эта работа направлена на обеспечение жителей городского округа Балашиха чистой и качественной питьевой водой.

