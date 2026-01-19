Более 1 600 человек приняли участие в крещенских купаниях в Балашихе

В Балашихе 1 660 человек приняли участие в крещенских купаниях на двух специально оборудованных купелях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе для празднования Крещения Господня организовали две купели: в селе Новый Милет у храма Святителя Николая Чудотворца и на правом берегу реки Пехорки рядом с водно-спасательной станцией на улице Солнечная. В общей сложности в омовениях приняли участие 1 660 человек, а всего локации с освященными купелями посетили 2 627 человек.

Окунуться в купель в селе Новый Милет можно до 16:00 19 января, а на правом берегу Пехорки — до 18:00 19 января.

Для обеспечения безопасности в местах проведения купаний дежурят спасатели, сотрудники МВД, скорая медицинская помощь, а также народная дружина и представители общественных организаций.

Во всех храмах Балашихи прошли праздничные богослужения, посвященные Крещению Господню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.