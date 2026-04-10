Более 1 100 организаторов ГИА обучили в Подмосковье 9 апреля

Региональное обучение членов государственной экзаменационной комиссии прошло 9 апреля в школе № 32 в Мытищах. В нем приняли участие более 1100 специалистов, задействованных в проведении ГИА. Программа охватила организационные и технологические аспекты экзаменов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники семинара изучили инструктивные и методические материалы, а также отработали технологию проведения экзаменов. В частности, рассматривались вопросы печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и работы с электронными системами.

Отдельное внимание уделили организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечению информационной безопасности и соблюдению профессиональной этики. Обучение проводили сотрудники министерства образования Московской области и регионального центра обработки информации.

Днем ранее, 8 апреля, на региональном уровне прошло обучение муниципальных ответственных за проведение ГИА в 9-х классах и специалистов, курирующих подготовку технических работников. В ведомстве отметили, что обучение продолжится, а полученные знания закрепят в ходе всероссийских и региональных тренировочных мероприятий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.