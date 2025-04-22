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Боксеры из Чехова приняли участие в выставке «Мы вместе. Спорт» в Гостином дворе

В Гостином дворе под эгидой Министерства спорта Российской Федерации проходит конгрессно-выставочное мероприятие «Мы вместе. Спорт», в котором активно участвуют представители Спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени А. В. Поветкина из Чехова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В делегацию входят тренеры Сергей Николаевич Прутков и Наталья Олеговна Мартюхина, а также спортсмен Ладейщиков Денис.

Федерация бокса России традиционно принимает участие в этом масштабном событии и в этом году была представлена собственным стендом. На стенде чеховские боксеры провели тренировку, продемонстрировав свои навыки и уловки.

Участие чеховских боксеров в выставке подчеркивает важность спортивных мероприятий в продвижении бокса и популяризации здорового образа жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.