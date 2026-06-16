Бойцы СВО посетили Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде

Участники СВО, проходящие реабилитацию в филиале № 7 госпиталя имени Бурденко в поселке Вакцина, 15 июня побывали на экскурсии в Троице-Сергиевой лавре в Сергиево-Посадском округе. Поездку организовали женское движение «Единой России», ассоциация ветеранов СВО и окружной совет депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию для бойцов из разных регионов России провели по их просьбе. Военнослужащие хотели посетить лавру и поклониться святыням.

«К нам обратились бойцы нашего филиала № 7 госпиталя имени Бурденко, так как очень хотели посмотреть лавру, наши святыни. И мы, конечно, организовали для них эту экскурсию», — сообщила координатор женского движения партии «Единая Россия» Елена Димакова.

В программу вошли посещение храмов и Ризницы, общение с духовенством и совместный обед. Каждый участник получил духовное напутствие от священнослужителей.

«Я сегодня зарядилась энергией от ребят. Надеюсь, для них будет проведена очень интересная программа. Мы подготовили им и общение с духовенством, и покажем все наши святыни. Сделаем все, чтобы первое впечатление было для них незабываемым», — отметила председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Ветеран боевых действий, выпускник президентской программы «Время Героев», член регионального совета партии «Единая Россия» Андрей Яковлев подчеркнул важность таких встреч.

«У любого человека должна быть надежда, а когда он находится в таком состоянии, когда он был между небом и землей… Именно экскурсии такого плана, общение со священнослужителями, приобщение к святым местам очень полезно, так как лечится не только душа, но и тело», — пояснил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.