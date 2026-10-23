сегодня в 15:20

Бойцы СВО и их семьи смастерили 15 скворечников в Химках

Участники специальной военной операции и их близкие посетили в Химках творческий мастер-класс по изготовлению скворечников. Часть птичьих домиков уже разместили на улицах города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мастер-классе родители вместе с детьми смастерили 15 скворечников. Взрослые объясняли ребятам, как соединять детали и надежно закреплять элементы конструкции. Дети выбирали цвета, придумывали узоры и добавляли декоративные детали.

Каждый домик получил собственное название. В оформлении участники отразили семейные истории и любимые образы, поэтому все скворечники получились разными.

Часть готовых домиков уже украшает улицы Химок. Остальные планируют разместить в городских парках и скверах.

Такие встречи помогают семьям участников СВО отвлечься от повседневных забот и почувствовать поддержку. В Химках планируют продолжить подобные мероприятия как часть комплексной поддержки бойцов и их близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.