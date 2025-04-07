Бойцы Софринской бригады вспомнили погибших товарищей на Дне памяти

7 апреля для 21-й ордена Жукова бригады оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации или попросту Софринской бригады— особый день. День памяти бойцов, погибших при выполнении воинского долга. Уже более тридцати лет офицеры и ветераны подразделения собираются на плацу войсковой части где поименно вспоминают своих товарищей. В скорбном списке - 116 имен, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

В числе приглашенных - депутат Мособлдумы Николай Черкасов, представители администрации, депутаты окружного Совета, ветераны бригады, родители погибших бойцов.

От имени главы округа Максима Красноцветова к собравшимся обратился его заместитель Юрий Гордеев, он также передал командованию бригады приветственный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Софринская бригада - одно из самых подготовленных соединений войск страны. Бойцы прошли десятки горячих точек. Служить здесь всегда было честью. Низкий поклон соратникам, родственникам, тем, кто был рядом, кто воспитал настоящих патриотов, кто помогал в службе", - отметил заместитель главы округа Юрий Гордеев.

Неслучайно День памяти бойцов Софринской бригады отмечают именно 7 апреля. В этот день, в 1991 году, погиб первый военнослужащий бригады лейтенант Олег Бабак. 7 апреля 1995 года еще 11 военнослужащих бригады погибли в бою за деревню Самашки.

"В ходе визита посетили музей боевой Славы совместно с руководителем Ассоциации ветеранов СВО в Пушкинском Леонидом Соболевым, ознакомились с бытом военнослужащих, провели с личным составом и ветеранами бригады встречу, где обсудили тему специальной военной операции РФ, а также поговорили о насущных вопросах", - рассказала депутат окружного Совета депутатов Анна Дунаева.

В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.