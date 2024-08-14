Бойцы московских студотрядов задействованы в разных сферах и регионах РФ

Студенческие каникулы помогают попробовать себя в реальном деле и заработать. В реализации планов московским студентам помогает городской проект «Молодежь Москвы», сообщил мэр мегаполиса Сергей Собянин в своем личном блоге .

Благодаря проекту ребята могут стать участниками студенческих отрядов. В этом году более 3 тыс. выпускников школ и студентов из Москвы будут задействованы в самых разных сферах и регионах.

Наибольшим спросом среди ребят пользуется такое направление, как педагогика. Студенты работают вожатыми и инструкторами в детских лагерях Подмосковья, Краснодарского края и Крыма.

Более 180 бойцов студенческих отрядов выбрали для себя профессию проводника в этом году. Востребован и гостиничный бизнес, где ребята устраиваются аниматорами, спасателями.

Ребята часто выбирают и строительную сферу. Они трудятся на различных объектах. Отряды выезжают на строительство второй ветки БАМа, а также на работы на объектах Росатома и месторождениях Газпрома. Кроме того, направляют их и за границу.

Также московские студенты помогают ухаживать за больными в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и медучреждениях в других регионах страны. Кроме того, впервые в этом году они занимаются контролем качества лекарств, работают на складах и обслуживают клиентов в аптеках.

Существуют и отряды сельскохозяйственного направления. Ребята трудятся ветеринарами и зоотехниками в Подмосковье, Крыму, на Камчатке и на Сахалине. Работают также археологические и реставрационные отряды.

К началу нового учебного года участники студенческих отрядов Москвы вернутся в столицу.