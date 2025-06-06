Бойцы из центра реабилитации «Ясенки» стали призерами «Кубка Защитников Отечества»

В Туле 5 июня прошли заключительные соревнования и торжественная церемония закрытия межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции (СВО) под названием «Кубок Защитников Отечества». Это событие собрало участников со всей страны и стало ярким примером сплоченности и мужества ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

В рамках мероприятия были организованы мастер-классы по паралимпийским видам спорта, которые проводили ведущие атлеты страны. Участники имели уникальную возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и получить ценные советы от профессионалов. Также в программе состоялся творческий фестиваль, где ветераны и их семьи могли продемонстрировать свои таланты и поделиться опытом, создавая атмосферу единства и поддержки.

Ребята, проходившие восстановление в центре реабилитации «Ясенки», — Хлебов Максим, Саносян Аракел и Иванов Анатолий — активно участвовали в различных видах спорта, таких как метание ножей, стрельба из лука, волейбол сидя и многих других. Их стремление к победе и упорство принесли им почетные места на соревнованиях, что стало значимым достижением не только для них, но и для всего центра реабилитации.

Центр реабилитации «Ясенки» направлен на медико-социальную реабилитацию инвалидов и участников специальной военной операции. В центре прошли реабилитацию уже 438 участников СВО.

Следующий «Кубок Защитников Отечества» запланирован в ДФО, а финал состязаний на приз президента РФ будет проводиться в 2026 году. Эти мероприятия способствуют не только физическому восстановлению ветеранов, но и укреплению духа, вдохновляя их на новые свершения и достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007 году на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.