Бойцу СВО в Мытищах передали квадрокоптер
Фото - © Пресс - служба Мытищи
Председатель совета депутатов Андрей Гореликов передал военнослужащему специальный квадрокоптер для дальнейшего его использования в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Этот жест показывает, что каждый из нас может внести свой вклад в общее дело — защиту нашей Родины. Андрей Гореликов отметил, что переданный квадрокоптер будет полезным инструментом для наших бойцов в выполнении служебных обязанностей. Он позволит обеспечивать безопасность нашим военнослужащим.
«Мы должны помнить, что за каждым военнослужащим стоит целая страна, готовая поддержать и помочь им в трудную минуту. Предоставление современного оборудования и технической поддержки нашим солдатам — это один из способов показать им наше уважение и благодарность за их службу. Ребята на передовой должны чувствовать, что в тылу каждый из нас их поддерживает и прилагает максимум усилий для нашей общей Победы», — сказал Андрей Гореликов.
Гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении «Единой России»: ул. Мира, 37.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.