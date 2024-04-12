Бойцу с инвалидностью из Подмосковья вручили шагающую коляску с электроприводом

Денис — кадровый военный, офицер. На СВО получил ранение с переломом левой и ампутацией правой ноги. В данный момент проживает с супругой и маленьким ребенком на третьем этаже многоквартирного дома и хочет активно жить и передвигаться, но подниматься и спускаться ему трудно — его обычная коляска не позволяет этого сделать без посторонней помощи.

«Сегодня мы рады вручить Денису эту коляску. Закуплена она была еще в начале года, но в связи в тем, что он проходил несколько курсов реабилитации, вручить ее у нас не было возможности. Надеемся, что коляска станет надежным помощником для нашего защитника и его семьи и принесет только положительные эмоции», — сказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

Коляска позволяет не только с комфортом и без особых усилий передвигаться вне квартиры, но и обладает специальным шагающим механизмом, который позволяет преодолевать лестницы, бордюры и другие препятствия. Пробег коляски на одном заряде батареи — около 40 км, что позволит не только доехать до ближайшего магазина, но и спокойно гулять и проводить время с семьей, не задумываясь о заряде батареи.

Важно, что производителем коляски является Российская компания, которая будет на постоянной связи с Денисом и поможет как в обслуживании агрегата, так и в исправлении недостатков, если такие будут выявлены в процессе эксплуатации.

«Хотел бы поблагодарить фонд „Защитники Отечества“ за электроколяску. Это очень удобная вещь, и она необходима в быту. У меня просто нет слов! Огромное спасибо!» — отметил ветеран боевых действий Денис.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.