Бойцам СВО из Рузского округа отправили гуманитарную помощь и домашние соленья

В зону проведения специальной военной операции из Тучково отправился груженый до отказа армейский КамАЗ, сообщили в администрации Рузского городского округа.

На борту — питьевая вода, лимонад, медикаменты, продукты питания, укрывной материал, инструменты, скобяные изделия и множество других полезных вещей — всего порядка 10 тонн. Идейным вдохновителем и главным организатором отправки гуманитарной помощи, как и в прошлые разы, является местный предприниматель Юрий Петрович Дорофеев.

В сборе и отправке груза принимали участие более 50 жителей Рузского городского округа, а также Москвы, Химок, Орла, посёлка Долгое Орловской области, представители бизнеса, работники администрации Рузского городского округа, организаций и предприятий. Маскировочные сети плели женщины из группы «Петровичи» в Тучково и члены клуба «Активное долголетие» из Рузы. Помогали медикаментами, вещами и финансами члены Русской общины и благотворительного фонда «7Я», прихожане храмов Рузы, волонтёры партийного проекта «Единой России» «Подмосковье Zа Президента. Zа наших».

Не остались в стороне и сотрудники полиции. Старший инспектор анализа, контроля и планирования штаба ОМВД России по Рузскому городскому округу, майор внутренней службы Светлана Полищук вместе с мужем Олегом, ветераном органов внутренних дел, решили побаловать бойцов собственными домашними солениями. Это овощи по-корейски, кабачковая икра, аджика из перца и помидоров, кетчуп, лобио с фасолью — всего 80 банок.

Проводить грузовик в дальнюю дорогу пришли глава территориального отдела Тучково Виктор Русаков, депутат Совета депутатов Рузского округа Александр Слуцкий, неравнодушные жители, которые помогали собирать помощь. Юрий Дорофеев выразил им слова благодарности и пригласил принять участие в работе благотворительного фонда «Отчизна и вера».

Собравшиеся записали для бойцов видеоролик, в котором пожелали крепкого здоровья, военной удачи, благополучия им и их семьям. Выразили огромную признательность и благодарность тем людям, которые откликнулись на призыв к сбору помощи жителям Курской области, подвергшимся нападению неонацистов.

Груз благополучно доставлен на передовую и передан бойцам специальной военной операции, которые защищают свободу и независимость нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.

