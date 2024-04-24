Бойцам СВО могут дать право на бесплатное представление интересов в суде

Мособлдума на ближайшем заседании планирует рассмотреть законопроект, который расширит случаи оказания бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что одна из многочисленных мер поддержки, которая предусмотрена в Московской области для участников СВО и членов их семей, — бесплатная юридическая помощь, которая предоставляется Государственным юридическим бюро Московской области.

Как пояснил Игорь Брынцалов, бойцы и их родные могут получить бесплатные юридические консультации и помощь в подготовке различных документов.

«Мы регулярно получаем обратную связь от семей наших героев. Юридическая помощь очень востребована, но к нам поступали обращения о необходимости расширить эту меру поддержки. Родственники участников СВО отметили, что некоторые ситуации, в частности связанные с оформлением положенных льгот, требуют разрешения через суд, поэтому попросили нас, чтобы их интересы могли защищать представители от Госюрбюро и адвокатов-участников системы бесплатной юрпомощи. На основании этого запроса мы подготовили соответствующий законопроект», — рассказал Брынцалов.

Заседание Мособлдумы пройдет 25 апреля в 11:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.