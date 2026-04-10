Бойцам спецназа «Ахмат» отправили освященные куличи в честь Пасхи
Волонтеры движения «Ахмат. Путь молодежи» подготовили подарки для бойцов спецназа «Ахмат». Они отправили им освященные пасхальные куличи.
Активисты отмечают, что хотят поддержать тех, кто защищает родину. Они подготовили для бойцов и освятили пасхальные куличи, которые будут переданы на фронт.
«Мы хотим, чтобы, несмотря на суровые условия службы, каждый из них смог почувствовать праздничную атмосферу и нашу искреннюю поддержку», — написали волонтеры.
Они также пожелали бойцам, чтобы Пасха стала для них «символом новой надежды и защиты».
В подготовке подарка участвовали команды «Ахмат. Путь молодежи», «Взгляд снизу» и канал «Россия Мир».
