Бойтесь «мемовников» на стороне: как картинки в интернете меняют отношения

Психолог Никитин: мемы сближают, потому что они про легкость и смех

В русскоязычном интернете стремительными темпами развивается культура обмена мемами, даже появилось обозначение «мемовники» — это люди, которые регулярно пересылают друг другу смешные картинки, но не состоят в романтических отношениях, сообщает «Секрет фирмы» .

«Мемы сближают, потому что они про радость, юмор и легкость. Это не просто картинка — это способ сказать: „Эй, я тебя понимаю!“ Общий юмор действует как магнит, создавая ощущение, что вы на одной волне», — заявил специалист сервиса психотерапии Alter, психолог Антон Никитин.

По его словам, они выступают как тестом «свой» — «чужой»: с помощью мемов можно понять, насколько близки у людей взгляды на мир.

Особенная ценность в том, что они также проверяют чувство юмора. Это безопасный способ выразить себя и передать настроение.

С другой стороны, невинная, казалось бы, забава может серьезно повлиять на отношения в паре. Если несвободный человек общается с «мемовником» на стороне, это может задеть его партнера.