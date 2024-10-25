Боязнь ответственности: почему мужчины не спешат жениться
Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков объяснил, почему мужчины не спешат жениться. По его словам, многие представители мужского пола бояться брать на себя ответственность, сообщает «Вечерняя Москва».
Врач считает, что многие мужчины как сознательно, так и бессознательно стремятся отсрочить заключение брака. Их пугают та ответственность и те обязательства, которые возникают после получения штампа в паспорте.
«Они как можно дольше пытаются сохранить свою свободу и независимость, а официальный брак в глазах многих мужчин является ограничением. Поэтому, особенно в молодом возрасте (до 30–35 лет), они пытаются как-то отложить это событие, несмотря на истинные чувства к партнерше и желание быть с ней», — добавил Вилков.
Специалист отметил, что предпочтительнее вступать в брак в первые годы отношений, так как в это время люди не так строго оценивают недостатки друг друга из-за чувства влюбленности. Долгие отношения обычно приводят к совместному проживанию, и через несколько лет вместо страсти и романтики возникает эмоциональная привязанность. В результате между партнерами образуются нерешенные проблемы, противоречия и конфликты, поскольку совместная жизнь обнажает как схожести, так и различия в характерах, а также в мировоззрениях — все это может негативно сказаться на отношениях, уверен психиатр.
На начальной стадии взаимодействия партнеры концентрируются на изучении друг друга, и влюбленность помогает игнорировать недостатки. Однако в длительных отношениях становятся явными истинные черты, что часто приводит к разочарованию. Поэтому Вилков считает, что лучше поспешить с решением о свадьбе.
Эксперт также подчеркнул, что если мужчина постоянно избегает обсуждения вопроса о браке, это может свидетельствовать о его сомнениях относительно выбора спутницы или о том, что его что-то настораживает в ней. Возможно, он не уверен, что эта девушка является тем самым человеком, с которым он хочет провести всю свою жизнь, или у него есть сомнения в собственных чувствах к ней. В худшем случае он может медлить с предложением руки и сердца, если на самом деле не планирует его делать.