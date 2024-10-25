Боязнь ответственности: почему мужчины не спешат жениться

Врач считает, что многие мужчины как сознательно, так и бессознательно стремятся отсрочить заключение брака. Их пугают та ответственность и те обязательства, которые возникают после получения штампа в паспорте.

«Они как можно дольше пытаются сохранить свою свободу и независимость, а официальный брак в глазах многих мужчин является ограничением. Поэтому, особенно в молодом возрасте (до 30–35 лет), они пытаются как-то отложить это событие, несмотря на истинные чувства к партнерше и желание быть с ней», — добавил Вилков.

Специалист отметил, что предпочтительнее вступать в брак в первые годы отношений, так как в это время люди не так строго оценивают недостатки друг друга из-за чувства влюбленности. Долгие отношения обычно приводят к совместному проживанию, и через несколько лет вместо страсти и романтики возникает эмоциональная привязанность. В результате между партнерами образуются нерешенные проблемы, противоречия и конфликты, поскольку совместная жизнь обнажает как схожести, так и различия в характерах, а также в мировоззрениях — все это может негативно сказаться на отношениях, уверен психиатр.

На начальной стадии взаимодействия партнеры концентрируются на изучении друг друга, и влюбленность помогает игнорировать недостатки. Однако в длительных отношениях становятся явными истинные черты, что часто приводит к разочарованию. Поэтому Вилков считает, что лучше поспешить с решением о свадьбе.

Эксперт также подчеркнул, что если мужчина постоянно избегает обсуждения вопроса о браке, это может свидетельствовать о его сомнениях относительно выбора спутницы или о том, что его что-то настораживает в ней. Возможно, он не уверен, что эта девушка является тем самым человеком, с которым он хочет провести всю свою жизнь, или у него есть сомнения в собственных чувствах к ней. В худшем случае он может медлить с предложением руки и сердца, если на самом деле не планирует его делать.